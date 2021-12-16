Galatasaraylı futbolcu Alparslan Öztürk'le evli olan Ebru Şancı'dan hayrete düşüren sözler! Şiddeti meşrulaştırdı! "Eşim de beni tartaklıyor ne var bunda" Magazin Masası programında yorumculuk yapan Ebru Şancı şiddet gerekçesiyle boşandığı eski eşiyle barışan Damla Ersubaşı'dan bahsederken, "Eşim de beni tartaklıyor ne var bunda" diyerek herkesi şaşkına çevirdi.

1 8 Yıllar önce yayınlanan Sihirli Annem dizisiyle ün kazanan oyuncu Damla Ersubaşı, 2020 yılında 2 çocuğunun babası Mustafa Can Keser ile olaylı bir şekilde boşandı.