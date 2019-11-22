Galatasaraylı futbolcular, taraftarlardan özür diledi

Süper Lig'in 12'nci haftasında Medipol Başakşehir'e 1-0 yenilerek ligde iç sahadaki 41 maçlık yenilmezlik serisini sonlandıran Galatasaray'da maçın ardından bir grup sarı-kırmızılı oyuncu, taraftarlardan özür diledi.

Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram ve Mariano, müsabakanın ardından soyunma odasına gitmeden önce taraftarları alkışladı ve af diledi. Bir grup taraftar takımı ıslıklarken, diğer grup ise alkışladı.

Kaynak: DHA