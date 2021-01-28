Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu askere çağırıldı!

Galatasaray'ın sezon başında 24Erzincanspor'dan kadrosuna kattığı 22 yaşındaki genç yıldız Kerem Aktürkoğlu, taraftarın da gelecekte çok şey beklediği isimlerin arasında yer alıyor. Gün içinde genç oyuncunun askere çağırıldığı söylentisi sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Sabah Spor'un son dakika haberine göre ise bu iddiaların gerçek olduğu öğrenildi.

BEDELLİ ASKERLİKTEN YARARLANMIYOR

Sabah'ta yer alan bilgilere göre, askerliğinin son günü gelmesine rağmen erteleme yapmayan Kerem Aktürkoğlu'nun askerlik durumunu erteleme şansı kalmadı. Bedelli askerlik ihtimalinin de ortadan kalktığı genç oyuncu için Galatasaray yönetimi Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşecek.

Haberde, askere çağrılan Kerem Aktürkoğlu'na piyade olarak Erzincan şehrinin çıktığı da belirtildi.