Galatasaraylı Marcao'ya Roma'dan teklif!

Galatasaray'a 2019'un Ocak ayında scout ekibinin keşfi ile katılan Marcao, sarı-kırmızılı dönemde geçirdiği sezonların ardından performansıyla birçok kulübün gözdesi haline geldi. Bu transfer döneminde de 20 milyon Eurolara satılacağı konuşulan Marcao için bir iddia daha geldi.

Asist Analiz'den Volkan Kılıç'ın haberine göre, İtalyan devi Roma, Galatasaray'ın yıldız stoperi Marcao'ya 12 milyon Euroluk bir teklifte bulundu. Ancak Marcao'nun satışından en az 20 milyon Euro gelir bekleyen Galatasaray yönetimi, Roma'dan gelen bu teklifi reddetti.

Galatasaray yönetimi öte yandan Diagne, Jimmy, Şener, Linnes ve Sekidika gibi isimler için gelen teklifleri de değerlendirecek.

MARCAO'NUN GALATASARAY PERFORMANSI

2018-2019 sezonunun Ocak ayında Galatasaray'a transfer olan Marcao, sarı-kırmızılı takımda 2.5 sezondur top koşturuyor. Sözleşmesinin bitimine henüz 2 yıl olan yıldız futbolcu, Galatasaray'da 61 maçta forma giydi.