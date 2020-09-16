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Galatasaraylı Marcao'ya Roma'dan teklif!

Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao'ya İtalyan devi Roma'dan 12 milyon Euroluk bir teklifin olduğu spor basınına bomba gibi düştü. İşte detaylar...

Galatasaraylı Marcao'ya Roma'dan teklif!

Galatasaray'a 2019'un Ocak ayında scout ekibinin keşfi ile katılan Marcao, sarı-kırmızılı dönemde geçirdiği sezonların ardından performansıyla birçok kulübün gözdesi haline geldi. Bu transfer döneminde de 20 milyon Eurolara satılacağı konuşulan Marcao için bir iddia daha geldi. 

Asist Analiz'den Volkan Kılıç'ın haberine göre, İtalyan devi Roma, Galatasaray'ın yıldız stoperi Marcao'ya 12 milyon Euroluk bir teklifte bulundu. Ancak Marcao'nun satışından en az 20 milyon Euro gelir bekleyen Galatasaray yönetimi, Roma'dan gelen bu teklifi reddetti. 

Galatasaraylı Marcao'ya Roma'dan teklif!

Galatasaray yönetimi öte yandan Diagne, Jimmy, Şener, Linnes ve Sekidika gibi isimler için gelen teklifleri de değerlendirecek.

MARCAO'NUN GALATASARAY PERFORMANSI

2018-2019 sezonunun Ocak ayında Galatasaray'a transfer olan Marcao, sarı-kırmızılı takımda 2.5 sezondur top koşturuyor. Sözleşmesinin bitimine henüz 2 yıl olan yıldız futbolcu, Galatasaray'da 61 maçta forma giydi. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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