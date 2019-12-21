Galatasaraylı taraftarlar, Tuzlaspor'u hackledi! Kin bitmiyor...

Sarı kırmızılı taraftarların öfkesi dinmek bilmiyor. Tuzlaspor ile olan maçlarının gerginlikle sona ermesinin ardından şimdi de Galatasaraylı taraftarlar, Tuzla'nın resmi internet sitelerini hacklediler.

Galatasaray ile Tuzlaspor arasındaki gerginlik hafta içi gündemin bir numaralı konusu olurken sarı kırmızılı taraftarlar Tuzlaspor'a karşı adeta bilendi.

GÖKHAN ÇIRA ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Gökhan Çıra'nın özür dilemesiyle birlikte biraz olsun tatlıya bağlanan ortama karşı sarı kırmızılı taraftarlardan 'hack' hamlesi geldi.

"Galatasaray taraftarına saygılı olun"

Sarı-kırmızılı taraftarlar Tuzlaspor'un resmi sitesini hackledi ve resmi sayfasına girişinde Galatasaray logosunu yerleştirdi. Galatasaray logosunun üzerinde "Galatasaray taraftarına saygılı olun" ifadeleri yer aldı.