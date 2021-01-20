Galatasaraylıları sevindiren gelişme! Fernando Muslera, Denizlispor maçında oynayacak mı?

Galatasaray'ın adeta efsaneleşmiş kalecisi Fernando Muslera, 2019-2020 sezonunun ikinci devresinde oynanan Çaykur Rizespor maçında sakatlanmış ve sahalardan aylarca uzak kalmıştı. Kaval kemiği iki yerinden kırılan Muslera'nın ameliyat edilmesiyle birlikte sahalara dönüş süreci 7 aylık bir süreyi kapsadı.

14 Haziran'dan bu yana forma giyemeyen Fernando Muslera, tam 220 gün sonra formasına kavuşuyor. Geçtiğimiz haftalarda takımla birlikte çalışmalara başlayan tecrübeli kaleci için, Teknik Direktör Fatih Terim, "Bir aksilik olmaz ise Denizlispor maçında Muslera'ya görev vereceğim." demişti. Dolayısıyla Fernando Muslera'nın, bu akşam oynanacak Denizlispor maçında kaleyi koruması bekleniyor.

Galatasaray, Uruguaylı kalecinin yokluğunda, 14 galibiyet, 7 beraberlik, 10 yenilgi elde etti. Sarı-Kırmızılılar, 53 gol atarken, kalesinde 37 gol gördü. Muslera'nın yerine kaleyi koruyan iki isimden; Okan Kocuk 18 maçta 28 gol, Fatih Öztürk ise 13 maçta 9 gol yedi.