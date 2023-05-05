Galatasay'ın unutulmaz ismi Ali Uras anıldı!

Galatasaray Kulübü eski başkanı Ali Uras vefatının 11. yıl dönümünde Galatasaray kulübü tarafından anıldı. Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde paylaşılan anma mesajında, "Yapmış olduğu sayısız hizmetle Galatasaray tarihinin unutulmaz isimlerinden olan eski başkanımız Ali Uras'ı aramızdan ayrılışının 11. yılında saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz."

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Galatasay'ın unutulmaz ismi Ali Uras anıldı!

Galatasaray Kulübü, eski başkanlarından Ali Uras'ı vefatının 11. yıl dönümünde andı.

GALATASARAY TARİHİNİN UNUTULMAZ İSİMLERİNDEN

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde paylaşılan anma mesajında, "Yapmış olduğu sayısız hizmetle Galatasaray tarihinin unutulmaz isimlerinden olan eski başkanımız Ali Uras'ı aramızdan ayrılışının 11. yılında saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Galatasay'ın unutulmaz ismi Ali Uras anıldı!

UZUN YILLARDIR BASKETBOLCUYDU

Galatasaray'da ve milli takımda uzun yıllar basketbolcu olarak görev alan Ali Uras, 1977-1986 yıllarında sarı-kırmızılı kulübün başkanlığını üstlendi. Aralık 1986-Ağustos 1987 arasında Türkiye Futbol Federasyonuna başkanlık yapan Uras, 5 Mayıs 2012'de hayatını kaybetti.

KAYNAK: AA

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