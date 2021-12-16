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Galebe ne demek, TDK'ya göre Galebe kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Galebe kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Galebe ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Galebe nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Galebe kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Galebe ne demek, TDK'ya göre Galebe kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Galebe ne demek? Galebe TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi galebe kelimesi. Peki galebe ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre galebe nedir, galebe kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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GALEBE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Galebe kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Galebe kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre galebe kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yengi
- Üstünlük, çokluk

GALEBE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Böyle giderse tamamıyla galebe ümit ettiğini haber veriyordu.
- Abdülhak Hamit'in Kemal'e galebesi, şerrin hayra galebesi demekti.

GALEBE KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- galebe çalmak

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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