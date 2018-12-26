Galerici, arızalanan otomobilinin içinde intihar etti (2)

KİM OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Otomobilin içinde intihar eden Mert İlhan'ın (27) Susurluk hükümlüsü ve yer altı dünyasının tanınan isimlerinden biri olan Yaşar Öz'ün Bursa'daki işlerinin takibini yapan, Nesim Malki cinayetinin azmettiricisi olduğu gerekçesi ile meslekten ihraç edilen eski polis şefi Yusuf İlhan'ın oğlu olduğu ortaya çıktı. Yusuf İlhan, olay yerine gerip oğlunun cansız bedenini gördükten sonra ayrıldı.

DHA