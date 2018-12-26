Galerici, arızalanan otomobilinin içinde intihar etti (3)

Sayın yazıişleri müdürlerine;

KİM OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Otomobilin içinde intihar eden Mert İlhan'ın (27), Susurluk hükümlüsü ve yer altı dünyasının tanınan isimlerinden olan Yaşar Öz'ün Bursa'daki işlerinin takibini yapan Nesim Malki cinayetinin azmettiricisi olduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan emekli polis şefi Yusuf İlhan'ın oğlu olduğu ortaya çıktı. Acılı baba Yusuf İlhan, olay yerine gelerek oğlunun cansız bedenini gördükten sonra ayrıldı.

DHA