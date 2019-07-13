Galerici iş yerinde silahlı saldırıda öldürüldü

GİRESUN'da, oto alım- satım işi yapan Cafer Dinçer (53) iş yerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce, tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, saat 19.00 sıralarında, Teyyaredüzü Mahallesi'nde oto alım satım iş yerinde meydana geldi. İş yerine gelen kimliği belirsiz kişi, tartıştığı Cafer Dinçer'e tabancayla ateş etti. Dinçer, vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Cafer Dinçer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, Dinçer'in öldürülmesinin ardından başka bir iş yerinin de kurşunlandığı ortaya çıktı. Polisin her iki olayla ilgili soruşturması sürüyor.

FOTOĞRAFLI

DHA