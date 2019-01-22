Galerinin önündeki aracı çekiye yükleyip götüren şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kendisine ait olduğunu iddia ettiği aracı galerinin önünden çekiciye yükleyip götüren şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre galeri sahibinin iş yerinin önünde park halindeki 58 HF 010 plakalı otomobilinin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, söz konusu aracın Zeynel Şenol Köprüsündeki PTS'de görülmesi üzerine çalışma başlattı. Araç Manavgat Devlet Hastanesi otoparkında park halinde bulunurken, aracı çaldığı iddia edilen M.A. yakalandı.

Emniyetteki ifadesinde, galericiyle aracı 8 bin liraya pazarlık ettiğini, 3 bin lirasını peşin verdiğini üzerine de çek vermek üzere anlaştığını, araç iş yerinin önünde park halindeyken kapıları kapalı olduğu için çekiciyle alıp götürdüğünü, aracın zaten kendisine ait olduğunu iddia eden M.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA