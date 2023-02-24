Galin Dimov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Galin Dimov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Galin Dimov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Galin Dimov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Galin Dimov 29 Ekim 1991 tarihinde Burgas şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Галин Диянов Димов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Galin Dimov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Galin Dimov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sozopol futbol takımında oynamaktadır. Sozopol takımına 19 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Galin Dimov'nin Sozopol ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Galin Dimov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Galin Dimov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Galin Dimov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Galin Dimov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Neftochimik

1 Temmuz 2014 yılında Haskovo

1 Şubat 2015 yılında Chern. Burgas

1 Temmuz 2015 yılında Dob. Dobrich

1 Temmuz 2016 yılında Nesebar

1 Temmuz 2019 yılında Neftochimik

19 Ocak 2021 yılında Sozopol

Galin Dimov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Galin Dimov şuan Sozopol takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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