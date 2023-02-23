Galin Grigorov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Galin Grigorov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Galin Grigorov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Galin Grigorov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Galin Grigorov 1 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Галин Веселинов Григоров şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Galin Grigorov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Galin Grigorov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cherno More Varna II futbol takımında oynamaktadır. Cherno More Varna II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Galin Grigorov'nin Cherno More Varna II ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Galin Grigorov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Galin Grigorov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Galin Grigorov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Galin Grigorov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Cherno More II

Galin Grigorov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Galin Grigorov şuan Cherno More Varna II takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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