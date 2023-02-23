Galin İvanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Galin İvanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Galin İvanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Galin İvanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Galin İvanov 15 Nisan 1988 tarihinde Kazanlak şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Галин Стефанов Иванов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Galin İvanov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Galin İvanov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slavia Sofia futbol takımında oynamaktadır. Slavia Sofia takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Galin İvanov'nin Slavia Sofia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Galin İvanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Galin İvanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Galin İvanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Galin İvanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Beroe

1 Temmuz 2008 yılında Slavia Sofia

1 Ocak 2011 yılında Bielefeld

30 Haziran 2011 yılında Slavia Sofia

1 Ocak 2012 yılında Litex Lovech

31 Aralık 2012 yılında Slavia Sofia

1 Temmuz 2014 yılında Hazar Lenkeran

2 Şubat 2015 yılında Samsunspor

8 Eylül 2016 yılında Levski Sofia

12 Şubat 2017 yılında Neftochimik

18 Ağustos 2017 yılında Slavia Sofia

13 Şubat 2019 yılında Haladás

1 Ağustos 2019 yılında Slavia Sofia

1 Temmuz 2020 yılında CSKA 1948

1 Temmuz 2022 yılında Slavia Sofia

Galin İvanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Galin İvanov şuan Slavia Sofia takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Galin İvanov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rozova Dolina, Trayana Stara Zagora, Levski Sofia

Bulgaristan takımında 18 numaralı formasıyla 3 Haziran 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 1 gol atmıştır.

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