Galin Minkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Galin Minkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Galin Minkov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Galin Minkov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Galin Minkov 2 Kasım 1997 tarihinde Troyan şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Галин Станимиров Минков şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Galin Minkov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Galin Minkov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSKA-Sofia futbol takımında oynamaktadır. CSKA-Sofia takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Galin Minkov'nin CSKA-Sofia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Galin Minkov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Galin Minkov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Galin Minkov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Galin Minkov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Litex II

1 Ocak 2016 yılında Lok. Mezdra

30 Haziran 2016 yılında Litex II

1 Ağustos 2016 yılında Tsarsko Selo

28 Ağustos 2018 yılında Litex Lovech

31 Aralık 2018 yılında Tsarsko Selo

1 Temmuz 2019 yılında Litex Lovech

1 Temmuz 2022 yılında CSKA-Sofia

Galin Minkov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Galin Minkov şuan CSKA-Sofia takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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