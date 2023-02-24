Galin Tashev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Galin Tashev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Galin Tashev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Galin Tashev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Galin Tashev 2 Şubat 1997 tarihinde Nova Zagora şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Галин Стоянов Ташев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Galin Tashev Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Emerald Sports Consult yapmaktadır. Galin Tashev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Litex Lovech futbol takımında oynamaktadır. Litex Lovech takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Galin Tashev'nin Litex Lovech ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Galin Tashev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Galin Tashev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Galin Tashev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Galin Tashev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Levski Sofia

1 Temmuz 2016 yılında Etar

30 Haziran 2017 yılında Levski Sofia

1 Temmuz 2017 yılında Lok. Sofia

30 Haziran 2018 yılında Levski Sofia

1 Temmuz 2018 yılında Montana

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2020 yılında Neftochimik

11 Ocak 2021 yılında Sportist Svoge

12 Ocak 2023 yılında Litex Lovech

Galin Tashev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Galin Tashev şuan Litex Lovech takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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