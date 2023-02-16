Galip Guzel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Galip Guzel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Galip Guzel kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Galip Guzel ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Galip Guzel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Galip Guzel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Galip Guzel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Galip Guzel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Galip Guzel 10 Ocak 1987 tarihinde Amasya şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Galip Guzel Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Galip Guzel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kuşadasıspor futbol takımında oynamaktadır. Kuşadasıspor takımına 14 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Galip Guzel'nin Kuşadasıspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Galip Guzelboyu ve yaşı kaç

Galip Guzel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Galip Guzel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Galip Guzel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Galip Guzel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Nisan 2004 yılında Galatasaray U21

3 Ağu 2006 yılında Karagümrük

17 Ocak 2007 yılında Türk Telekom

3 Eylül 2007 yılında Değirmenderespor

25 Ağu 2009 yılında Bandırmaspor

22 Temmuz 2011 yılında Bugsaş Spor

29 Temmuz 2013 yılında Ankaraspor

13 Ocak 2016 yılında Alanyaspor

30 Haziran 2016 yılında Osmanlıspor

19 Temmuz 2016 yılında Sivasspor

4 Ocak 2018 yılında Ç. Rizespor

31 Temmuz 2018 yılında Adana Demirspor

18 Ocak 2019 yılında Osmanlıspor

7 Ağu 2019 yılında Menemenspor

31 Ocak 2020 yılında Manisa FK

5 Ekim 2020 yılında Şanlıurfaspor

14 Ağu 2021 yılında Kuşadasıspor

Galip Guzel kimdir

Galip Guzel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Galip Guzel şuan Kuşadasıspor takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Merzifonspor (09/1999-09/2002), Galatasaray SK (09/2002-04/2004)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Galip Guzel nereli

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