Metro Şirketler Grubu'nun sahibi olarak bilinen Galip Öztürk, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla, sarı kırmızılı takımın galibiyet alması üzerien oyuncular bir buçuk milyon lira prim vereceğini açıkladı. Bunun üzerine internet kullanıcıları, arama motorlarında Galip Öztürk kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Metro Turizm sahibi Galip Öztürk hayatı konularını araştırıyor. İşte tüm detaylar...

GALİP ÖZTÜRK KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

1 Ocak 1965 yılında, Samsun'un Ayvacık ilçesinde dünyaya gelen 56 yaşındaki Galip Öztürk, Hülya Öztürk ile evli olup 4 kız, 4 erkek çocuk babasıdır. Öztürk'ün dedesi ve büyükleri, 1916 yılındaki Rus ilerlemesinde Sürmene'den Çarşamba yöresine yerleşmiştir. Ailesinin beş çocuğundan biri olan Öztürk, İsmail Öztürk'ün oğlu olarak Ayvacık'ta doğdu. İlköğrenimini Çarşamba'da tamamladıktan sonra 13 yaşındayken İstanbul'a giderek Topkapı'da bir çay ocağında çalışmaya başladı. Ardından Topkapı otogarında küçük bir çay ocağı ile ticarete başladı.

Daha sonra otobüs taşımacılığına geçti ve 1992 yılının Kasım ayında ise Metro Turizm'i kurdu. İlk olarak İstanbul-Ankara hattında üç otobüsle yola çıkan firma daha sonra hızla büyümeye başladı. Öztürk 2000 yılında Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği’nin başkanlığına seçildi.

Aynı yıl Büyük İstanbul Otobüs İşletmeleri AŞ’nin de yönetim kurulu başkanlığı seçimini kazandı. 4 Ocak 2005 tarihinde ise 58 derneği çatısı altında toplayan Türkiye Otobüsçüler Federasyonunu kurdu ve bu federasyonun kurucu başkanlığı görevini üstlendi. 40'ın üzerinde şirkete sahip olup, Büyük İstanbul Otogarı ve Kayseri Şehirlerarası Otobüs Terminali’ni işleten Öztürk, Samsun Yusuf Ziya Yılmaz Otogarı, Havza ve Yeni Çarşamba terminalleri’nin de sahibidir.

Müebbet hapis cezası alan ve Gürcistan'da kaçak olarak yaşamak zorunda kalan Galip Öztürk Büyük İstanbul Otogarı'nın işletmesini 2019 yılında İBB'ye devretmiştir.

Öztürk’e ait olan Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding’in iştiraki Metro Turizm Seyahat’in yüzde 5’inin Ali Bayramoğlu’na satışı için görüşmelere başlanmasına karar verildi.

GALİP ÖZTÜRK HAYATI

YARGILANMASI VE FİRARI

Galip Öztürk, 5 Temmuz 2003 tarihinde çıkar amaçlı suç örgütü oluşturmak suçuyla yargılanmasına rağmen daha sonra serbest bırakıldı. 2005'te Van Et'i kendi grubuna katarken, 2009 yılının başında Metro Turizm'i halka açmak için Van Et'e sattı. Nisan 2009'da İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (İMKB) manipülasyon yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı ve adliyeye sevkedildi. Ancak daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Aynı ay Metro Turizm hisselerini yine kendisine ait olan Van Et Ticaret Yatırımlar’a devredilmesine Rekabet Kurulu tarafından onay verildi. 2009'un son aylarında ise bir iş adamına zorla 2 milyon liralık senet imzalattığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Öztürk, 29 Şubat 2012'de tehditle çek-senet tahsilatı yaptığı, sermaye piyasası suçları (manipülasyon) işlediği ve kokain kullandığı iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra, tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Galip Öztürk tarafından Metro Petrol Tesisleri Şirketi hisselerinde manipülasyon yaptığı iddiasıyla dava açıldı. Galip Öztürk'e borsa işlemleri nedeniyle birçok kere idari para cezası verildi. Suç örgütüne üye olma davası nedeniyle eski SPK üyesi Abdülkerim Emek Başbakanlıktaki görevinden istifa etti.

KUVVET KÖSEOĞLU CİNAYETİ

Galip Öztürk Kuvvet Köseoğlu cinayetini azmettirdiği iddiasıyla önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme daha sonra Galip Öztürk'ün duruşmadaki iyi halini göz önünde bulundurarak cezasını müebbet hapse çevirdi.

Galip Öztürk 19.04.2013 tarihinde yapılan duruşmasında tahliye kararı verilmiştir. Daha sonrasında müebbet cezası onanan Galip Öztürk Yargıtay kararını önceden öğrenerek Gürcistan'a kaçtı.