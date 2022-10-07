Galoş-Bone İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Galoş-Bone İmal İşçisi Tanımı;

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Galoş-Bone İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Galoş-Bone İmal İşçisi Maaşları

Galoş-Bone İmal İşçisi maaşı ortalama aylık 6050 _TL’dir. En düşük Galoş-Bone İmal İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Galoş-Bone İmal İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8142.14

Meslek Adı :

Galoş-Bone İmal İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kauçuk, Plastik Ve Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Plastik Ürünleri Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Naylon poşetten galoş ve antialerjik, hava geçirgenli özel kumaştan bone imalatı yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Galoş-Bone İmal İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Galoş ve bone imalatında kullanılacak poşet, lastik vb. malzemeleri hazırlamak,

b) Galoş imalaatı için mukavvadan belirli ölçülerde kalıp hazırlamak,

c) Galoş poşetlerini hazırlanan kalıplara takmak,

d) Kalıp üzerindeki poşetleri katlamak,

e) Galoş poşetlerine kauççuk lastik takmak ve katlamak suratiyle prese hazır hale getirmek,

f) Galoş pres makinesinin ısı ve basınç ayarlarını yapmak,

g) Galoşları belirli ısı ve basınç altında preslemek,

h) Bone imalatı için belirli ölçülerdeki kalıbı kullanarak kumaşı kesmek,

i) Kesilen bone kumaşını gipe lastik ipi ile dikiş makinesinde dikmek,

j) Kullanılan alanın temizliğini yapmak,

k) Kullanılan makinelerin temizlik ve bakımını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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