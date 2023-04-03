Galvanito kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Galvanito Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Galvanito adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Galvanito Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Galvanito 2 Haziran 2001 tarihinde Portimão şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Alexandre Gordinho Galvanito şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Galvanito Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KSirius Football Management yapmaktadır. Galvanito, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Farense A23 futbol takımında oynamaktadır. SC Farense A23 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Galvanito'nin SC Farense A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Galvanito Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Galvanito isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Galvanito Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Galvanito futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Rio Ave FC U19

1 Temmuz 2019 yılında Académica U19

1 Temmuz 2020 yılında Académica A23

1 Temmuz 2021 yılında Coimbra

1 Temmuz 2022 yılında SC Farense A23

Galvanito Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Galvanito şuan SC Farense A23 takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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