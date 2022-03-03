Galvanizci (Daldırma İle) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Galvanizci (Daldırma İle) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Galvanizci (Daldırma İle) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Galvanizci (Daldırma İle) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Galvanizci (Daldırma İle) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Galvanizci (Daldırma İle) Maaşı Ne Kadar? 2022 Galvanizci (Daldırma İle) Maaşları

Galvanizci (Daldırma İle) maaşı ortalama olarak aylık 9650_TL'dir. En düşük Galvanizci (Daldırma İle) maaşı 8350_TL, En yüksek ise 10950_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Galvanizci (Daldırma İle) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8122.07

Meslek Adı :

Galvanizci (Daldırma İle)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal Perdahlama, Astarlama Ve Kaplama Makinesi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Metal parçaları paslanmaktan korumak için çinko veya çinko ve gümüş karışımı ile kaplayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Galvanizci (Daldırma ile) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

b) Galvanizle kaplanacak metal parçaların yağlı kısımlarını tinere batırılmış fırça ile temizlemek,

c) Parçaları asit banyolarına batırıp belirli bir müddet bekletmek,

d) Asit banyolarından çıkardığı parçaları su ile yıkayıp, yıkanan parçaları fülübüs banyosuna daldırarak iyi bir şekilde temizlenmesini sağlamak,

e) Temizlenen parçaları kurutup, kuruyan parçaları çinko ile gümüş karışımından meydana gelen galvaniz banyosuna batırmak, f) Belirli bir müddet sonra parçaları banyodan çıkartıp süzülmeleri için parçaları askılara asmak,

g) Kaplanan parçaları inceleyerek kaplamanın istenilen şekilde olup olmadığını kontrol etmek,

h) İş bitimlerinde banyoların bakım ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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