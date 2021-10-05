Galvanizli/Galvanizsiz Tel Ürünleri Üretim İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, ve İş İlanları

Galvanizli/Galvanizsiz Tel Ürünleri Üretim İşçisi görev tanımı nedir, Galvanizli/Galvanizsiz Tel Ürünleri Üretim İşçisi ne iş yapar, Galvanizli/Galvanizsiz Tel Ürünleri Üretim İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Galvanizli/Galvanizsiz Tel Ürünleri Üretim İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Galvanizli/Galvanizsiz Tel Ürünleri Üretim İşçisi Tanımı;

İstenilen çapta tel yapan bir makineyi ayarlayarak çalıştıran kişidir.

Galvanizli/Galvanizsiz Tel Ürünleri Üretim İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Galvanizli/Galvanizsiz Tel Ürünleri Üretim İşçisi Maaşları

Galvanizli/Galvanizsiz Tel Ürünleri Üretim İşçisi maaşı ortalama aylık 3.060 - TL’dir. En düşük Galvanizli/Galvanizsiz Tel Ürünleri Üretim İşçisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Galvanizli/Galvanizsiz Tel Ürünleri Üretim İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Galvanizli/Galvanizsiz Tel Ürünleri Üretim İşçisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Galvanizli/Galvanizsiz Tel Ürünleri Üretim İşçisi Ne İş Yapar?

Galvanizli/Galvanizsiz Tel Ürünleri Üretim İşçisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Galvanizli/Galvanizsiz Tel Ürünleri Üretim İşçisi Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Tesisi Operatörleri

Galvanizli/Galvanizsiz Tel Ürünleri Üretim İşçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Galvanizli/Galvanizsiz Tel Ürünleri Üretim İşçisi mesleğinin meslek kodu 8121.09 olarak belirlenmiştir



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