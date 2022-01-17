Kuruluş Osman Göktuğ ölüyor mu? Burak Çelik, Kuruluş Osman dizisinden ayrılıyor mu? Neden ayrılıyor?Spor Toto Süper Lig: Konyaspor – Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?ATV Müge Anlı full izle bugün 17 Ocak 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm full, tek parça izle YouTubeCumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'ta yapımı tamamlanan Laç deprem konutlarının teslim töreninde konuşuyor (canlı yayın)Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük – Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Şeyma bıraktı o bırakmıyor! Acun Ilıcalı ve Kübra Açıl arasında su sızmıyor! İddialar doğru çıktı!Çikita muz Ajdar, CHP'nin yeni üyesi olmaya hazırlanıyor! "Ajdar'ı aday koyun, oy vermezsem ş...sizim"Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK – Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Elektrik abonelik kapatma işlemi nasıl yapılır? | Elektrik abonelik iptali para iadesi ne kadar 2022?Gelinim Mutfakta 17 Ocak 2022 Pazartesi puan durumu | 17 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Galvanometre ne demek, TDK'ya göre Galvanometre kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Galvanometre ne demek, TDK'ya göre Galvanometre kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Galvanometre kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Galvanometre ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Galvanometre nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Galvanometre kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Galvanometre ne demek, TDK'ya göre Galvanometre kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Galvanometre ne demek? Galvanometre TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi galvanometre kelimesi. Peki galvanometre ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre galvanometre nedir, galvanometre kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

GALVANOMETRE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Galvanometre kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Galvanometre kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre galvanometre kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Mıknatıslı iğnede oluşan sapmaları gözlemek yoluyla elektrik akımının şiddetini ölçmeye yarayan cihaz

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT