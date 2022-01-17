Galvanometre ne demek, TDK'ya göre Galvanometre kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Galvanometre ne demek? Galvanometre TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi galvanometre kelimesi. Peki galvanometre ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre galvanometre nedir, galvanometre kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

GALVANOMETRE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Galvanometre kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Galvanometre kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre galvanometre kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Mıknatıslı iğnede oluşan sapmaları gözlemek yoluyla elektrik akımının şiddetini ölçmeye yarayan cihaz

