Galvanoplasti ne demek, TDK'ya göre Galvanoplasti kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Galvanoplasti ne demek? Galvanoplasti TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi galvanoplasti kelimesi. Peki galvanoplasti ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre galvanoplasti nedir, galvanoplasti kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

GALVANOPLASTİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Galvanoplasti kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Galvanoplasti kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre galvanoplasti kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İçinde herhangi bir maden erimiş bulunan bir sıvıya, istenilen eşyayı daldırıp sıvıdan elektrik akımı geçirmek yoluyla o eşyayı bir maden tabakasıyla kaplama işlemi

