Gamal El Said kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gamal El Said Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gamal El Said adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gamal El Said Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gamal El Said 2 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gamal El Said Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aswan SC futbol takımında oynamaktadır. Aswan SC takımına 20 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Gamal El Said'nin Aswan SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Gamal El Said Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gamal El Said isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gamal El Said Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gamal El Said futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Al-Jazira U21

6 Eylül 2021 yılında C.Cleopatra U23

20 Eylül 2022 yılında Aswan SC

Gamal El Said Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gamal El Said şuan Aswan SC takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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