Gambiya’da cumhurbaşkanına karşı protestolarda 3 kişi hayatını kaybetti

Gambiya'da Cumhurbaşkanı Barrow'a karşı düzenlenen protestolarda 3 kişi hayatını kaybetti.

Gambiya'da binlerce kişi, devlet başkanlığı süresini uzatma niyetini dile getiren Cumhurbaşkanı Adama Barrow'u protesto etmek için sokaklara çıktı. Polis ve protestocular arasında çıkan arbedede 3 kişi hayatını kaybetti. Polis göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanırken, gaz solunumu nedeniyle yaralananlar oldu. Serrekunda hastanesi yönetimi, protestolarda yaralanan ve hastaneye kaldırılan 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Batı Afrika ülkesi Gambiya'da eski Cumhurbaşkanı Yahya Jammeh 22 yıllık iktidarını 2016'da muhalefet lideri Adama Barrow'a kaybetmişti. Barrow göreve geldiği 2016'da halka sadece 3 yıl görevde kalma sözü vermiş ancak 2019'da başkanlık süresini 2 yıl daha uzatma niyetini açıklamıştı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Barrow'la görüşmek için Gambiya'ya hareket edecek.

Kaynak: İHA