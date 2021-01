Bir döneme damga vuran ve izlenme rekorları kıran Game of Thrones dizisinin sevenlerine müjdeli bir haber geldi.

HBO, geçtiğimiz Aralık ayında Game of Thrones'tan 300 yıl öncesinde geçecek ve Targeryan Hanedanı'nı konu alacak yeni dizisi House of Dragon'ın, 2022 yılında seyircisiyle buluşacağını duyurmuştu.

Variety'nin aktardığına göre HBO, Game of Thrones dizisinde yaşanan maceraların öncesini konu alacak "Tales of Dunk and Egg" uyarlamasının hazırlıklarına başladı.

Buz ve Ateşin Şarkısı serisinde yaşanan olayların 90 yıl öncesini konu alacak yeni uyarlama aslında Ser Duncan the Tall (Dunk) ve genç Aegon V Targaryen'in (Egg) başından geçenleri konu alıyor.

Bloys'a Game of Thrones'un devamı gelecek mi sorusunu yanıtlayan Bloys, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bunlar onlarca yıl öncesine uzanan fantastik yapımlar. Bu kadar büyür mü bilmiyorum ama kesinlikle sahip olduğumuz harika bir kaynak ve harika bir dünya. Hayatının geri kalanını tek bir dizi olarak kalacağını sanmıyorum."