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Game Of Thrones sevenlerine müjdeli haber geldi! Yeni proje hazırlıkları başladı!

Final bölümüyle milyonlarca izleyicisini hayal kırıklığına uğratan Game of Thrones, binlerce yıl öncesini ve Targeryan Hanedanı'nı konu alacak yeni dizisi House of Dragon'ın, 2022 yılında seyirci karşısına çıkacağı açıklandı.

Game Of Thrones sevenlerine müjdeli haber geldi! Yeni proje hazırlıkları başladı!

Bir döneme damga vuran ve izlenme rekorları kıran Game of Thrones dizisinin sevenlerine müjdeli bir haber geldi. 

Game Of Thrones sevenlerine müjdeli haber geldi! Yeni proje hazırlıkları başladı!

HBO, geçtiğimiz Aralık ayında Game of Thrones'tan 300 yıl öncesinde geçecek ve Targeryan Hanedanı'nı konu alacak yeni dizisi House of Dragon'ın, 2022 yılında seyircisiyle buluşacağını duyurmuştu.

Variety'nin aktardığına göre HBO, Game of Thrones dizisinde yaşanan maceraların öncesini konu alacak "Tales of Dunk and Egg" uyarlamasının hazırlıklarına başladı.

Game Of Thrones sevenlerine müjdeli haber geldi! Yeni proje hazırlıkları başladı!

Buz ve Ateşin Şarkısı serisinde yaşanan olayların 90 yıl öncesini konu alacak yeni uyarlama aslında Ser Duncan the Tall (Dunk) ve genç Aegon V Targaryen'in (Egg) başından geçenleri konu alıyor.

Bloys'a Game of Thrones'un devamı gelecek mi sorusunu yanıtlayan Bloys, şu ifadeleri kullanmıştı: 

"Bunlar onlarca yıl öncesine uzanan fantastik yapımlar. Bu kadar büyür mü bilmiyorum ama kesinlikle sahip olduğumuz harika bir kaynak ve harika bir dünya. Hayatının geri kalanını tek bir dizi olarak kalacağını sanmıyorum."

Özge Yıldırım
Magazin Editörü
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