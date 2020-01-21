Gamsız sürücü pazarın ortasına aracını park etti

İstanbul Sultangazi'de, semt pazarının ortasında park edilen otomobil, esnaf ve müşterilerin tepkisini çekti.

Cebeci Mahallesi'nde kurulan semt pazarına, sabah erken saatlerde tezgahlarını kurmaya gelen esnaf, park halindeki otomobil engeline takıldı.

Esnaf, sahibine ulaşamadığı otomobili, el birliğiyle park edildiği yerden kaldırıp pazarın ortasına itti. Gelişi güzel park edilen araçlar yüzünden mağdur olduklarını belirten esnaf, bu tür görüntülere çok sık rastladıklarını söylediler. Alışveriş yapmak için semt pazarına gelen vatandaşlar da zaten kalabalık olan pazarın ortasında duran otomobili görünce duruma tepki gösterdiler.

''VATANDAŞ MAĞDUR OLDU''

Bir pazarcı, "Sabah 7'den beri bu araba burada. Biz arkadaşlarla aldık oraya. Tezgah kurmak için biz kendimiz aldık oraya. Çok sık rastlıyoruz. Bu yüzden mağdur oluyoruz. Sıkıntı yaşadık. Memurları aradık 'geliyoruz' dediler. Gelen giden olmadı. Vatandaşta mağdur oldu dedi.

Pazar alışverişine gelen vatandaşlar da, "Esnaf da vatandaş da zorlanıyor. Yürüyemiyor,alışveriş yapamıyoruz '' diyerek tepkilerini dile getirdiler.