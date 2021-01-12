Adı Uras Kaygılaroğlu ile aşk dedikodusuna karışan ünlü menajer Gamze Okutuc, Kaygılaroğlu'nun hayranları tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Gamze Okutucu kimdir? Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni aşkı Gamze Okutucu kaç yaşında, nereli? Merak edilen detayları haberimizde derledik...

GAMZE OKUTUCU KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünde eğitimini tamamlamasının ardından İspanya'da öğrenim hayatına devam etti. Film festivallerinde sponsorluk ve etkinlik organizasyonu alanlarında çalıştı.

Yaşı ve aslen nereli olduğu henüz bilinmeyen Okutucu, freelance sanatçı menajerliği ve etkinlik organizasyonları yaptı. 2017 yılından itibaren Önem Günal Menajerlik ajansı bünyesinde Reklam ve Basın Danışmanlığı yanı sıra oyuncu menajerliği yapıyor.

Sefirin Kızı'nın Gezdiz'i Uraz Kaygılaroğlu yeni aşka yelken açtı!