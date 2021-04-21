Gamze Özçelik'ten Şeyma Subaşı'na gönderme: "Bu canların yarasına basmayın"

Geçtiğimiz gün Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi özel jet bulamayınca uçağın bütün biletlerini satın almış ve Subaşı'da bu olayı Instagram hesabı üzerinden duyurmuştu. Kurduğu yardımlaşma derneği ve hayır işleri ile gündeme gelen eski oyuncu Gamze Özçelik, Subaşı'nın bu paylaşımlarına tepkisini dile getirdi.

"ONLAR EN ÖZEL DEĞİL MİYDİ?"

Şeyma Subaşı'nın Instagram hesabı üzerinden, "En iyisini hak ediyorum." sözleri üzerine Gamze Özçelik, "Peki dünyanın dört bir köşesinde savaş, taciz, açlık, sefalet ve yetimlikle baş etmeye çalışan bu çocuklar en iyisini hak etmiyor muydu? Onlar en özel değil miydi?" ifadelerini sarf etti.

"DÜNYA BÖYLE BİR YER DEĞİL"

Sosyal medya üzerinden yaptığı her şeyi, gösterişli anları paylaşanlara yönelik Özçelik, Instagram'da yoksul Afrikalı çocuğu paylaşarak şu ifadeleri kullandı, "Malınızı, mülkünüzü, yemeklerinizi, kıyafetlerinizi ve tatillerinizi paylaşıp durmayın. Bu canların yarasına basmayın. Bu dünyada yokluk sınav, varlık daha da büyük sınav. Dünya böyle bir yer değil. O yüzden de fani... En kötü görünenin arkasında binbir güzellik gizli olabilir. Hakikat herkese görünmez."

"EN İYİSİNİ HAKEDİYORUM"

Şeyma Subaşı Instagram hesabından sevgilisi ile fotoğraf paylaşmış ve altına, "Her zaman en iyisini hak ettiğimi biliyordum! Çok değerliyim, çok özelim ama her şeyden önce ailemden iyi bir eğitim aldım. İyi bir insan olmamı tavsiye ettiler. Tanrı bana en iyisini verdi. Seni çok seviyorum Meedo! 'Harika bir adam nasıl olmalı?' diye bir kitap yazmalısın." sözlerini düşmüştü.