Hukukçu Gamze Pamuk Ateşli, Haber Global'de ekranlara gelen Senem Toluay Ilgaz ile “Neden?” programında yaptığı açıklamalar ile dikkat çekti. Peki Gamze Pamuk Ateşli kimdir? Nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar...

GAMZE PAMUK ATEŞLİ KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Gamze Pamuk Ateşli 1994'de Bursa'da dünyaya geldi.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2015 yılında mezun olan Ateşli, 2016'dan beri Bursa Barosu'na bağlı serbest avukatlık yapmıştır.

2017'de Anadolu Üniversitesi'nde Sosyoloji eğitimi görmeye başlayan Gamze Pamuk Ateşli , Bursa Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkan Yardımcılığı görevini 2016 yılından beri üstlenmektedir.

Gamze Pamuk Ateşli; ÇAÇAv (Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı)'a üye olup Çocuk Hakları alanında projelerde yer almaya ve eğitimler vermeye başladı. Denge ve Denetleme Ağı'nda 2015-2017 yılları arasında Ağ temsilcilisi olarak görev aldı. Yerel ve ulusal basında belirli periyotlarda çocuk alanında köşe yazıları yazan Gamze Pamuk Ateşli, bununla birlikte, "Düşünce" edebiyat dergisinde yazarlık yapmıştır.

2016'da CHP Osmangazi Gençlik Kolu Başkanı seçilen Ateşli, 3-4 Şubat 2018 tarihinde düzenlenen CHP 36. Olağan Kurultayında Parti Meclisi üyeliğine seçilmiştir.

2018 yılının Mart ayında CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığında MYK Yardımcısı olarak Genel Başkan tarafından görevlendirilen Gamze Pamuk Ateşli, Nisan 2018'de CHP Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Genel Başkan Yardımcılığında MYK yardımcısı olarak Genel Başkan tarafından görevlendirildi.

24 Haziran 2018 Genel Seçimi ve 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez Avukat Örgütlenme Sorumlusu olarak görev aldı. Balgöç üyesi olan Ateşli, TEGV gönüllüsüdür.