Gamze'nin katili sevgilisi çıktı!

Geçtiğimiz yıl Isparta Üniversitesi Bilgi Güvenliği Teknolojisi Bölümünden mezun olan yine aynı şehirde bir çağrı merkezinde çalışan 23 yaşındaki Gamze Esgicioğlu, önceki gün sabah saat 06.00 sıralarında Anadolu Mahallesinde bulunan apartın 3'üncü katında bir dairede, göğsünden bıçaklanmış halde bulundu. ihbar üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Esgicioğlu'nun ölü bedeniyle karşılaştılar.

BIÇAĞI GERİ ÇEVİRMEK İSTERKEN GAMZE'YE SAPLANDI!

Katil sevgili Hasan Bölüm'ün, ifadesine göre kıskançlıktan dolayı ortaya çıkan arbede sonrasında Gamze Esgicioğlu'nun eline bıçak alıp üstüne yürüdüğünü, bıçağı geri çevirmek ve kendini savunmak isteyen Hasan Bölüm'ün sevgilisi Gamze'ye saplandığını anlattı.

Yapılan otopside Gamze Esgicioğlu'nun bedeninde darp ve bıçak izlerine rastlandığı söylendi. Otopsi sonucu cenaze, Gamze Eskicioğlu'nun Denizli'nin Kale ilçesinden gelen acılı ailesine toprağa verilmek üzere teslim edildi.

Her ay öldürülen kadınların, ölüm nedenleri, öldüren kişiler ve kullandıkları suç aletleri şeklinde veriler sunan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Eylül 2020 Raporuna göre:

"2020 Eylül Ayında Erkekler Tarafından 16 Kadın Öldürüldü, 20 Kadın Şüpheli Şekilde Ölü Bulundu."

Türkiye’de kadın cinayetlerini durdurma mücadelesi 10 yıldır devam ediyor. Platformun amacı, tespit edilen kadın cinayeti verilerini kamuoyuna açıklamak. Eylül ayında 16 kadın cinayeti işlenmiş, 20 kadın şüpheli bir şekilde ölü bulunmuştur. Öldürülen 16 kadından 12’sinin neden öldürüldüğü tespit edilemedi, 4’ü de boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak isterken öldürüldü. 12 kadının hangi bahaneyle öldürüldüğünün tespit edilememesi, kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin görünmez kılınmasının bir sonucudur. Kadınların kim tarafından, neden öldürüldüğü tespit edilmedikçe; adil yargılama yapılmayıp şüpheli, sanık ve katiller caydırıcı cezalar almadıkça, önleyici tedbirler uygulanmadıkça şiddet boyut değiştirerek sürmeye devam ediyor.

PLATFORMUN İLLERE GÖRE EYLÜL AYININ KADIN CİNAYET VERİLERİ ŞÖYLE:

Sevgilisi tarafından öldürülen Didem Mengü'nün annesi: Bu şekilde öldürülmeyi hak edecek ne yapmış olabilir?

KADINLAR KİM TARAFINDAN VE HANGİ ARAÇLARLA ÖLDÜRÜLDÜ?