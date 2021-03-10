Gana'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Gana'nın Bayrağı Nasıldır?

Gana ya da resmî adı ile Gana Cumhuriyeti, Afrika kıtasının batısında yer alan bir ülkedir. Ülkenin komşularını Fildişi Sahili, Burkina Faso ve Togo oluştururken, güneyinde Gine Körfezi yer almaktadır.

Gana'nın Başkenti?

“Accra” şehri Gana'nın başkentidir.

Gana'nın Para Birimi Nedir?

“Cedi”Gana'nın para birimidir.

Gana'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Gana'nın telefon alan kodu : + 233

Gana'nın Türkçe Ülke Telaffuzu

Gana

Gana'nın Türkçe Başkent Telaffuzu

Accra

Gana'nın İngilizce Ülke Telaffuzu

Ghana

Gana'nın İngilizce Başkent Telaffuzu

Accra

Gana'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

İngilizce

Gana'nın Bayrağı Nasıldır?