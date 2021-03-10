Gana'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Gana'nın Bayrağı Nasıldır?
Gana'nın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Gana'nın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Gana hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.
Gana ya da resmî adı ile Gana Cumhuriyeti, Afrika kıtasının batısında yer alan bir ülkedir. Ülkenin komşularını Fildişi Sahili, Burkina Faso ve Togo oluştururken, güneyinde Gine Körfezi yer almaktadır.
Gana'nın Başkenti?
“Accra” şehri Gana'nın başkentidir.
Gana'nın Para Birimi Nedir?
“Cedi”Gana'nın para birimidir.
Gana'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Gana'nın telefon alan kodu : + 233
Gana'nın Türkçe Ülke Telaffuzu
Gana
Gana'nın Türkçe Başkent Telaffuzu
Accra
Gana'nın İngilizce Ülke Telaffuzu
Ghana
Gana'nın İngilizce Başkent Telaffuzu
Accra
Gana'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
İngilizce
Gana'nın Bayrağı Nasıldır?