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Gana'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Gana'nın Bayrağı Nasıldır?

Gana'nın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Gana'nın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Gana hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Gana'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Gana'nın Bayrağı Nasıldır?

Gana ya da resmî adı ile Gana Cumhuriyeti, Afrika kıtasının batısında yer alan bir ülkedir. Ülkenin komşularını Fildişi Sahili, Burkina Faso ve Togo oluştururken, güneyinde Gine Körfezi yer almaktadır.

Gana'nın Başkenti?

“Accra” şehri Gana'nın başkentidir.

Gana'nın Para Birimi Nedir?

“Cedi”Gana'nın para birimidir.

Gana'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Gana'nın telefon alan kodu : + 233

Gana'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Gana'nın Bayrağı Nasıldır?

Gana'nın Türkçe Ülke Telaffuzu

Gana

Gana'nın Türkçe Başkent Telaffuzu

Accra

Gana'nın İngilizce Ülke Telaffuzu

Ghana

Gana'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Gana'nın Bayrağı Nasıldır?

Gana'nın İngilizce Başkent Telaffuzu

Accra

Gana'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

İngilizce

Gana'nın Bayrağı Nasıldır?

Gana'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Gana'nın Bayrağı Nasıldır?

 

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