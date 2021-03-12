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Gana'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Gana'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Gana'nın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri, haritadaki konumu, Müslüman Nüfusunun olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almakta ve araştırılmaktadır. Haberimizden Gana'nın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere ulaşabilirsiniz.

Gana'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Gana'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Gana ya da resmî adı ile Gana Cumhuriyeti, Afrika kıtasının batısında yer alan bir ülkedir. Ülkenin komşularını Fildişi Sahili, Burkina Faso ve Togo oluştururken, güneyinde Gine Körfezi yer almaktadır.

Gana'nın Nüfusu Kaç Kişidir?

Gana, 31072940 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 47. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,004 olduğu görülmektedir.

Gana'nın Müslüman Nüfus sayısı 3,787,000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 15,9 olarak rakamlara yansımıştır.

Gana'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Gana'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Gana'nın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda  Gana'nın yüz ölçümü 238817 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Gana'nın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 11000  km²    Karasal Alan : 227533 km²

Gana'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Gana'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Gana'nın Haritadaki Yeri / Konumu

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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