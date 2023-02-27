Gang Han Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gang Han Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gang Han Lee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gang Han Lee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gang Han Lee 7 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 이강한 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gang Han Lee Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TJ yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gangwon FC futbol takımında oynamaktadır. Gangwon FC takımına 6 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Gang Han Lee'nin Gangwon FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gang Han Lee Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lee____4.7/

Gang Han Lee Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gang Han Lee isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gang Han Lee Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gang Han Lee futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında C. Kwandong Uni

6 Ocak 2020 yılında Gangwon FC

Gang Han Lee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gang Han Lee şuan Gangwon FC takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Daejeon Jungang Elementary School (대전중앙초등학교, 2010-2012),Dongsin Middle School (동신중학교, 2013-2015),SOL FC U18 (2016-2018),Catholic Kwandong University (가톨릭관동대학교, 2019)

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