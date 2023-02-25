Gang Wang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gang Wang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gang Wang kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gang Wang ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gang Wang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gang Wang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gang Wang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gang Wang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gang Wang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gang Wang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gang Wang 17 Şubat 1989 tarihinde Tianjin şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 王刚 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gang Wang Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gang Wang, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beijing Guoan futbol takımında oynamaktadır. Beijing Guoan takımına 25 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Gang Wang'nin Beijing Guoan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gang Wang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gang Wang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Gang Wang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gang Wang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Benfica U19

1 Ağustos 2008 yılında Chaves

1 Temmuz 2009 yılında Beira-Mar

1 Haziran 2011 yılında SD Luneng

1 Temmuz 2011 yılında SC Covilhã

31 Aralık 2011 yılında SD Luneng

4 Şubat 2015 yılında Sacavenense

25 Haziran 2015 yılında BJ Renhe

25 Şubat 2019 yılında BJ Guoan

Gang Wang kimdir

Gang Wang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gang Wang şuan Beijing Guoan takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tianjin Locomotive (1999-2007), SL Benfica (2007-2008)

Gang Wang Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Çin takımında 20 numaralı formasıyla 21 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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Gang Wang nereli

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