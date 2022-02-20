Gani Gönüllü ne demek, TDK'ya göre Gani Gönüllü kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Gani gönüllü ne demek? Gani gönüllü TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi gani gönüllü kelimesi. Peki gani gönüllü ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre gani gönüllü nedir, gani gönüllü kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

GANİ GÖNÜLLÜ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Gani gönüllü kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre gani gönüllü kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Cömert, eli açık (kimse)

