Süper Loto sonuçları 20 Şubat Pazar | 20.02.2022 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranıGani Gönüllü ne demek, TDK'ya göre Gani Gönüllü kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?20 Şubat 2022 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları | 20.02.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranıSon Dakika | 20 Şubat 2022 Pazar Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu| Son 24 saat korona tablosuFenerbahçe Beko – Anadolu Efes maçı canlı izle | Fenerbahçe Beko – Anadolu Efes maçı Tivibu Spor şifresiz canlı yayın izle linkiPanel Çatı Kaplamacısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıAhmet Yesevi Mahallesi'nin çehresi değiştirildi!Pena ne demek, TDK'ya göre Pena kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Dünyaca ünlü yıldız futbolcu şoka uğradı! Annesine yumruk attılar!Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri’nden marketlere Kdv indirimi denetimi
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Gani Gönüllü ne demek, TDK'ya göre Gani Gönüllü kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Gani Gönüllü ne demek, TDK'ya göre Gani Gönüllü kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Gani Gönüllü kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Gani Gönüllü ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Gani Gönüllü nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Gani Gönüllü kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Gani Gönüllü ne demek, TDK'ya göre Gani Gönüllü kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Gani gönüllü ne demek? Gani gönüllü TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi gani gönüllü kelimesi. Peki gani gönüllü ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre gani gönüllü nedir, gani gönüllü kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

GANİ GÖNÜLLÜ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Gani gönüllü kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre gani gönüllü kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Cömert, eli açık (kimse)

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT