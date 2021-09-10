Gani Rüzgar Şavata kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Eşi kim? Kaç çocuğu var? Gani Rüzgar Şavata filmleri, dizileri, biyografisi

Gani Rüzgar Şavata kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Eşi kim? Kaç çocuğu var? soruları internet mecrasında en çok aratılan konular arsında yerini aldı. İşte Gani Rüzgar Şavata ile ilgili bilgiler...

GANİ RÜZGAR ŞAVATA KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? GANİ RÜZGAR ŞAVATA BİYOGRAFİSİ

61 yaşındaki Gani Rüzgar Şavata 1 Eylül 1960 yılında Malatya'da doğmuştur. Tiyatro ile sanat hayatına adım atmış uzun seneler bu dalda devam etmiş, Malatya Şehir Tiyatrosu bünyesinde çalışmıştır.

Ülkemizin köklü aşiretlerinden olan Drejan Aşireti’ne mensup’tur. Eğitim Endüstri üzerine eğitim almış, Yıldız Teknik Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü’nde eğitim görürken siyasi sebepler dolayısıyla okulu yarım bırakmak zorundu kalmıştır. Şavata Kürtçe büyük yangın anlamına gelmektedir. Babası Tahir Bey, annesi Asan Kumranç’tır. Uzun süre memleketi Malatya’da şehrin en itibarlı Kültür Merkezi olan Sabancı Kültür Sitesi bünyesinde, tiyatro yönetmeni ve oyuncu olarak çalışmalar gerçekleştirmiştir.

Uzun süre yazmış, yönetmiş, ekibi ile yurdun dört bir yanında tiyatro oyunlarını sergilemek için turnelere çıkmıştır. Başlıca tiyatro oyunları, Kurban, Halepçe Katliamı, Yaşam İzleri, İlahi Kılıç, İlahi Adalet, Çirkef, İşte Filistin, İşte Bosna Hersek ve Pranga .

1992 senesinde ise uzun yıllar önce hayalini kurduğu sinema sektörüne geçiş yapmak için İstanbul’a taşınmış, 1993 yılında sinema oyuncusu olarak çalışmalarına tam gaz devam etmiştir. Ayrıca ilk yönetmenlik deneyimini yaşamış ve senarist olarak çalışmalarını sürdürmüştür.

İlk sinema deneyimini senaryosunu Yılmaz Güney’in yazdığı Dönüş İkisi de Cesurdu isimli filmler ile gerçekleştirmiştir. Daha sonra Sezer Film ile çalışmış, Beyaz Cehennem, Kardakiler ve Karlar Eriyince isimli filmlerin senaryosunu yazmış ve başrolünü üstlenmiştir.

ALDIĞI ÖDÜLLER VE BAŞARILAR

Can Film ortaklığında, yapılmış olan, senaryosunu yazıp ve başrolünü üstlendiği Drejan isimli film ile dünya sinemasına açılan Gani Rüzgar Şavata İngiltere ve İran’da onur ödülleri almıştır. Yine senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği Sınır adlı filmde başrolü üstlenmiş, Ülkemizde sinemalarda gösterime girdiği 7 kopya ile kapalı gişe oynamış, Türkiye sinema tarihinde DVD ve CD satış rekorları kırmıştır. Ayrıca Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivalinde en iyi film ödülü (Kısa Metraj). Avşa Film Festivali ve İran, Irak, Suriye, İngiltere gibi devletlerin festivallerinden ödüllerle dönmüştür.

(2001) Ozanlar Yaylası ve (2002) Doz filmleri Ankara Film Festivali en iyi sanat ödülüne layık görülmüştür. 2003 senesinde çektiği Dumanlı Yol isimli sinema filmi, Kanal 7 ekranlarında 63 bölüm dizi olarak yayınlanmıştır.

Aura (2006) sinema filmi başrolünde, (Bremen Film Festivali açılış filminde en iyi oyuncu. 2005, 2006 ve 2007 Gap Film Festivalleri’nde en iyi oyuncu, senarist ve yönetmen.

Gani Şavata, 7. Sanat sinema adlı film yapım şirketinin kurucu isimlerindendir.

Başrollerini üstlendiği 25 sinema ve Televizyon filminden, 21 tanesinin senaryosuna sahip, 19 filmin ise yönetmenliğini üstlenmiştir.

12 Haziran 2011 tarihinde yapılan 24. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde BDP’nin destekleyeceği bağımsız aday olarak Malatya’dan aday olmuştur.

EVLİ Mİ? EŞİ KİM? KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Gani Rüzgar Şavata'nın evli olup olmadığıyla ilgili bir bilgi bulunmamaktadır.

GANİ RÜZGAR ŞAVATA FİLMLERİ, DİZİLERİ

1999 – Sınır

2001 – Dava / Doz

2002 – Azad

2002 – Dumanlı Yol

2005 – Kenger

2005 – Kenger 2

2005 – Memleket Hikayeleri – Kevengin Yolları

2018 – Değirmen – Yarasaların İstilası

2019 – İki Gözüm Ahmet