Ganire Paşayeva kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Ganire Paşayeva'nın biyografisi

Bir dönem Azerbaycan Milletvekili ve Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkan Vekili olan Ganire Paşayeva'nın biyografisi birçok kişi tarafından araştırılıyor. Bu bağlamda, Ganire Paşayeva kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte Ganire Paşayeva'nın biyografisi ve detaylar...

GANİRE PAŞAYEVA KİMDİR?

47 yaşındaki Ganire Paşayeva, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesinde dünyaya gelmiştir.

Paşayeva liseden mezun olduktan sonra Azerbaycan Tıp Üniversitesi'nde eğitimini sürdürmüştür. Bu eğitiminin yanı sıra Bakü Devlet Üniversitesi Uluslararası Hukuk Bölümü'nden mezun olmuştur.

1998 senesinde ANS televizyonunda muhabir olarak çalışmaya başlayan Ganire Paşayeva, ilerleyen süreçte aynı kanalda farklı görevler yürütmüştür.

2005 yılında ise halkla ilişkiler bölüm başkanı olmuştur.

Ganire Paşayeva'nın siyasi yaşamına da aynı sene başlamıştır. İlk defa 6 Kasım 2005 tarihinde yapılan seçimler sonucunda Tovuz bağımsız Milletvekili olarak meclise girmiştir.

Millî Meclis'teki Uluslararası ve Parlamentolar Arası İlişkiler Daimi Komisyonu'nun üyesi olan Paşayeva, aynı zamanda Azerbaycan-Gürcistan Parlamentolar Arası Çalışma Grubu'nun başkanı ve Azerbaycan-Türkiye, Azerbaycan-Hindistan ve Azerbaycan-Japonya Parlamentolar Arası Çalışma Grupları'nın üyesidir.

Paşayeva, Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi'nde Azerbaycan Cumhuriyeti'ni temsil eden kurulun da üyesi olmaktadır.

Ganire Paşayeva İngilizce ve Rusça dillerini iyi seviyede bilmektedir.

'Aşk Başka' isimli yayınlanmış bir şiir kitabı bulunmaktadır.