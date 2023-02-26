Ganiu Abass kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ganiu Abass Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ganiu Abass adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ganiu Abass Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ganiu Abass 29 Haziran 1998 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ganiu Abass Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Samartex futbol takımında oynamaktadır. FC Samartex takımına 15 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Ganiu Abass'nin FC Samartex ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ganiu Abass Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ganiu Abass isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ganiu Abass Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ganiu Abass futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ağustos 2022 yılında FC Samartex

Ganiu Abass Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ganiu Abass şuan FC Samartex takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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