Gantry Crane Vinç Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Gantry Crane Vinç Operatörü görev tanımı nedir, Gantry Crane Vinç Operatörü ne iş yapar, Gantry Crane Vinç Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Gantry Crane Vinç Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Gantry Crane Vinç Operatörü Tanımı;

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Gantry Crane Vinç Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Gantry Crane Vinç Operatörü Maaşları

Gantry Crane Vinç Operatörü maaşı ortalama aylık 6100 _TL’dir. En düşük Gantry Crane Vinç Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Gantry Crane Vinç Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8343.23

Meslek Adı :

Gantry Crane Vinç Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Vinç, Yük Asansörü Ve İlgili Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Gantry crane vincini kullanarak her türlü kara ve deniz vasıtalarından konteynır yükleme, boşaltma işlerini serdümenle koordineli olarak süratli, emniyetli, verimli ve ekonomik bir şekilde yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Gantry Crane Vinç Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Geminin rıhtıma yanaştıktan sonra vinç bom?unu yatırmak, b) 20-40 veya 45 fitlik konteynır büyüklüğüne göre spraderi ayarlamak,

c) Gemi ambarlarında boşaltılacak yada ambarlarına yüklenecek konteynır üzerine vinci ileri-geri yaparak yaklaştırmak,

d) Döner kilitleri konteynır üzerindeki deliklere geçirip ve kilitlemek,

e) Bağlantısı yapılan konteynırı mayna vira (aşağı-yukarı) yapmak,

f) Gemi ambarı içine veya ambar üstüne konteynırları istiflemek,

g) Gemiden alınan konteynırları çekiciye yüklemek, çekici üzerinden aldığı konteynırları gemiye yüklemek

h) Gemi yükleme boşaltma işlemi tamamlandığında bom?u toplamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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