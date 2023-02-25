Gaoling Mai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaoling Mai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gaoling Mai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gaoling Mai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gaoling Mai 12 Eylül 1998 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 麦高崚 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gaoling Mai Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Meizhou Hakka futbol takımında oynamaktadır. Meizhou Hakka takımına 1 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Gaoling Mai'nin Meizhou Hakka ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gaoling Mai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gaoling Mai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gaoling Mai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gaoling Mai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ağustos 2020 yılında IM Zhongyou

22 Ekim 2020 yılında IM Zhongy. Res.

31 Aralık 2020 yılında GuaZ FC Res.

12 Nisan 2021 yılında BJ BSU

31 Aralık 2021 yılında GuaZ FC Res.

1 Nisan 2022 yılında MZ Hakka

Gaoling Mai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gaoling Mai şuan Meizhou Hakka takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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