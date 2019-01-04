Gap Vadisi 2. ve 5. etapları halkın hizmetinde

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve toplamda 3 milyon 500 bin metrekarelik alanı kapsayan GAP Vadisinin 2. ve 5. etapları da halkın hizmetine sunuldu. Açılışta konuşan Başkan Nihat Çiftçi, "AK Belediyecilik gereği halkımıza en iyi hizmeti sunmanın gayreti içerisinde olduk" dedi.

Türkiye'de genelinde şehir merkezi içerisinde yer alan en büyük yeşil alan projesi GAP Vadisi'nde 1. ve 3. etaplarının ardından bu kez 2 ve 5. etapları tamamlanarak halkın hizmetine sunuldu. Etapların açılış programı Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Cumhuriyet Sosyal Tesislerinde düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin ev sahipliğini yaptığı programa AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Haliliye Kaymakamı Ali Yılmaz, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, Büyükşehir yönetim kadrosu, sivil toplum kuruluş temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Üç yılda Şanlıurfa'ya 2 milyon metrekare yeşil alan kazandırdık

Programda yer alan tanıtım sunumunun ardından katılımcıları selamlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, yaptığı konuşmasında son 3 yıl içerisinde Şanlıurfa'daki yeşil alan miktarını 2 milyon metrekare arttırarak yeni yaşam alanları oluşturduklarını söyledi. Sıcak iklim kuşağında yer alan Şanlıurfa'da yeşil alan çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirten Başkan Çiftçi, "Biz göreve geldiğimiz zaman Şanlıurfa'da 1 milyon 600 bin metrekarelik bir yeşil alan vardı. Biz bununu üzerine 2 milyon metrekare ilave ettik. Diğer tüm çalışmalarımızda olduğu gibi yeşil alan uygulamamızda da il merkezi ve ilçe ayrımı gözetmeksizin her noktaya ulaştık. Şanlıurfa'da yaşayan tüm vatandaşlarımıza eşit hizmet anlayışla yaklaştık. Ve bugün geldiğimiz noktada Türkiye'de son yılların en büyük yeşil alan çalışmasını hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm etapları ile birlikte toplamda 3 milyon 500 bin metrekareye sahip olan Gap Vadisi, Şanlıurfa'mızın vizyonuna katma değer katacaktır. Bu çerçevede çalışmamızda emeği geçen tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum" dedi.

Mazeret değil hizmet ürettik

Konuşmasında yeşil alan çalışmalarının yanı sıra diğer hizmetlere de değinen Çiftçi, "Tüm ilçelerimizde altyapı, içme suyu, atık su, katı atık ve sosyal yaşam alanları gibi bir çok konuda hizmetler gerçekleştirdik. Şunu açıkça söyleyebilirim ki hizmet bakımından Şanlıurfa'da devrim mahiyetinde bir dönem yaşadık. AK belediyeciliğin gereği de budur. Mazeret değil hizmet üretmenin derdinde olduk. Ve her zaman dediğimiz gibi Şanlıurfalılar hizmetin en iyisine layıktır" diye konuştu.

Yeşil alan her zaman öncelik olmalı

Başkan Çiftçi'nin ardından salona seslenen AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül ise "Şanlıurfa'da yeşil alan her zaman öncelikli olmalıdır. İşte bu çerçevede GAP Vadisi de bu ihtiyaca cevap verebilecek bir projedir. Emeği geçen tüm arkadaşlarımızı kutluyorum" şeklinde konuştu.

Hedefimiz bu tür projeleri arttırmak

Programda konuşma yapan AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız da, "Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi olmak üzere tüm ekibini canı gönülden tebrik ediyorum. Bu tür projeleri arttırmak hedefimizdir. Önümüzdeki süreçlerde yine bu tür çalışmaları gerçekleştireceğiz" sözlerini kullandı.

Son olarak kürsüye gelerek salonu selamlayan Haliliye Kaymakamı Ali Yılmaz ise projenin Şanlıurfa için büyük önem arz ettiğini dile getirerek emeği geçenleri kutladı.

Konuşmaların ardından temsili kurdele kesimi yapıldı. Kurdele kesiminin ardından davetliler hep birlikte alanı inceleyerek halı sahada futbol eğitimi alan çocuklarla birlikte top oynadı.

Program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Gap Vadisi 2. etap

Spora ve tesisleşmeye büyük yatırımlar yapan Büyükşehir Belediyesinin hizmete sunduğu 42 Bin metrekarelik Gap Vadisi 2. Etabında futbol sahaları, tenis kortları, basketbol sahaları, voleybol sahaları, yürüyüş yolları, dinlenme alanları ile 302 araçlık otopark yer alıyor.

Gap Vadisi 5.etap

75 Bin metrekaresi yeşil alan olmak üzere toplamda 110 bin metrekarelik Gap Vadisi 5. Etabında ise 523 araçlık otopark yer alıyor. Gap Vadisi 5 Etap projesinin içinde bulunan yeşil alan ve sosyal donatı alanları ile Şanlıurfalılara yeni yaşam alanları sunuyor.

Kaynak: İHA