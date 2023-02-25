Gape Mohutsiwa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gape Mohutsiwa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gape Mohutsiwa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Gape Mohutsiwa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Gape Mohutsiwa 20 Mart 1997 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Botsvana uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Gape Mohutsiwa Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TAYEB PLAYERS COMPANY yapmaktadır. Gape Mohutsiwa, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
ASO Chlef futbol takımında oynamaktadır. ASO Chlef takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gape Mohutsiwa'nin ASO Chlef ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Gape Mohutsiwa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Gape Mohutsiwa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2014 yılında Motlakase
1 Temmuz 2016 yılında Township Rol.
29 Ocak 2020 yılında Jwaneng
21 Temmuz 2022 yılında ASO Chlef
Gape Mohutsiwa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Gape Mohutsiwa şuan ASO Chlef takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.
Gape Mohutsiwa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Botsvana takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.