Gape Moralo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gape Moralo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gape Moralo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gape Moralo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gape Moralo 6 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Gape Trevor Moralo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gape Moralo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SuperSport United futbol takımında oynamaktadır. SuperSport United takımına 7 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Gape Moralo'nin SuperSport United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gape Moralo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gape Moralo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gape Moralo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gape Moralo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında SuperSport Alt.

1 Temmuz 2018 yılında SuperSport Res.

7 Ağustos 2020 yılında SuperSport Utd.

Gape Moralo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gape Moralo şuan SuperSport United takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

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