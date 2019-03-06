GAPTARIM ve GAPFOOD Fuarlarının açılışı Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla yapıldı

GAZİANTEP (İHA) – Gaziantep'te Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı (GAPTARIM) ve 15. Gıda Fuarı'nın (GAPFOOD) açılışı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla yapıldı.

Ortadoğu Fuar Merkezi'nde yapılan törene, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanısıra Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Milletvekilleri Ahmet Uzer, Nejat Koçer, Mehmet Erdoğan, Derya Bakbak, Müslüm Yüksel, M. Sait Kirazoğlu, Muhittin Taşdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi kurum müdürleri ve protokol üyeleri katıldı.

Fuarın açılış töreninde bir konuşma yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin tarımsal ürünlerde dünyada 7. sırada, Avrupa'da ise ilk sırada yer aldığını söyledi. İşlenmiş gıda konusuna dikkati çeken Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin bu konuda alması gereken epey bir mesafe olduğunu, Gaziantep'in ise bir sanayi kenti olarak işlenmiş gıda üretiminde Türkiye'nin lokomotif kenti olabileceğini kaydetti. Pakdemirli, "İşlenmiş gıdada daha ileride olmamız gerekiyor. Bizim ürünlerimize bir şekilde hikaye yüklememiz lazım. Bu hikayelerle ürünlerimizi satıyor olmamız lazım. Bursa'nın bir incir hikayesi oldu. Bursa'nın siyah incirini İngiliz Kraliyet Ailesinden bir gelin yiyor ve ürünü iki üç katına satıyoruz. Bugün iç turizmde Gaziantep'e insanlar yemek yemeye geliyorsa, dış turizmde de aynı Fransa'ya olduğu gibi Gaziantep'e de yemek yemeye gelmeleri lazım. Bu anlamda gıdada, tarımsal ürünlerde gidecek çok yer var. Gaziantep aynı zamanda bir sanayi şehri. Türkiye'de işlenmiş gıda üretiminde de Gaziantep lokomotif olabilecek bir şehir. Tarımsal ürünlerde dünyada 7. sıradayız ama işlenmiş gıdada çok gerilerdeyiz. O yüzden burada gidilecek çok mesafe var. Gaziantep de bunun için çok önemli bir yer. Bu ve bunun gibi fuarlar son derece önemli. Satış yapma, bir araya gelme, bağlantı kurma, sektörün paydaşlarının bir araya gelmesi açısından çok önemli buluyorum" dedi.

"Gaziantep'in tarıma dayalı yaptığı ihracat 2 milyar doları aşmıştır"

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de yaptığı konuşmasında, sanayi şehri Gaziantep'te, gıda ve tarım sektörünün önemli markalarını buluşturan iki önemli fuarı aynı gün açmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Gaziantep'in ihracatında ilk sırada yüzde 46 ile tekstil sanayi gelirken, tarımsal sanayi ve hububat ürünleri yüzde 27 ile ikinci sırada gelmektedir. Gaziantep'in tarıma dayalı yaptığı ihracat 2 milyar doları aşmıştır. Tarım ve hububat sektöründe ihraç ettiğimiz başlıca ürünler arasında; buğday unu, makarna, bisküvi, pasta, bitkisel yağlar, kakaolu mamuller, irmik, margarin, bulgur, şeker ve şeker mamulleri ile yem çeşitleri yer almaktadır. Ülkemizdeki irmiğin yüzde 61'i, Antepfıstığının yüzde 59'u, makarnanın yüzde 58'i, bisküvi ve şekerleme üretiminin yüzde 45'ini Gaziantep tek başına gerçekleştirmektedir. Gıda sanayisindeki başarısıyla Gaziantep makarna ihracatında ülkemizde ilk sırada gelmekte, Avrupa'da ise ikinci sırada yer almaktadır" şeklinde konuştu.

"Gıda, tarım ve hayvancılık sektörleri stratejik sektör haline getirmiştir"

Gıda, tarım ve hayvancılık sektörünün hem milli gelir hem de sektörde çalışan kişi sayısı bakımından çok önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Ünverdi, "Gıda, tarım ve hayvancılık sektörlerinin dünyada ve ülkemizde özellikle son dönemde önemi hızla artmaktadır. Tarımsal alanların daralması, dünya nüfusunun hızla artıyor olması, su kıtlığı, küresel ısınmanın meydana getirdiği sonuçlarla birlikte gıda, tarım ve hayvancılık sektörleri stratejik sektör haline getirmiştir" ifadelerini kullandı.

GAPTARIM ve GAPFOOD Fuarlarının önemine vurgu yapan Ünverdi, "Bu iki önemli fuarımızın farklı bölgelerde üretim yapan gıda sanayicilerini, tarım makinaları üreticilerini, çiftçi ve besicilerimizi buluşturması açısından da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Ticaret Borsası, Güneydoğu İhracatçılar Birliği, Gaziantep Tarım İl Müdürlüğü, Gaziantep Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği, Gaziantep Ziraat Odası Destekleriyle Akort Fuarcılık Tarafından organize edilen fuarımızın hayırlı olmasını diliyor, tüm paydaşlarımıza ve teşriflerinden ötürü Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'ye teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de yaptıkları konuşmalarında, Gaziantep'in sanayideki başarısı kadar tarım ve hayvancılık alanında da güçlü bir şehir olduğuna dikkat çekti. Konuşmaların ardından Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ile açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri stantları gezdi.

Fuar hakkında

Temsil edilecek marka ve firma sayısının 200 olduğu fuarlarda, tarım makinaları, güneş paneli, traktör ve ekipmanları, hayvansal üretim makineleri, sulama sistemleri, tarımsal danışmanlık, gübre, ilaçlama, yem katkı maddeleri gıda ürünleri gibi ürün grupları yer alıyor.

Fuarda başta Gaziantep olmak üzere, Ankara, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kilis, Konya, Kocaeli, Malatya, Mersin, Samsun, Sakarya, Şanlıurfa, Trabzon ve Van'dan firmalar ürünlerini sergiliyor.

Bölge il ve ilçelerden çiftçiler, üreticiler, akademisyenler, bayiler, ilgili kurum, kuruluş, oda ve dernek üyelerinden ziyaretçilerin geleceği fuarları 200 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Düzenlenecek etkinlikler

Her yıl olduğu gibi çeşitli etkinliklerin yapıldığı fuarlarda bu yıl Dr. Fitoterapist Ümit Aktaş tarafından, "Süper Gıda Moringa" konulu konferans düzenlenecek. KADEM Gaziantep Temsilciliği ve Tarım Orman İl Müdürlüğü ortaklığında yürütülen "Doğal Atık Toprağa Katık" Projesi'nin sertifika töreni ve farkındalık eğitimi verilecek.

Birlikler ve Odalar tarafından çiftçileri bilinçlendirmeye yönelik çeşitli etkinliklerin de gerçekleştirileceği fuarlara çevre il ve ilçelerden araçlarla organize gelişler sağlanacak.