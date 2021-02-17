Gara şehidiyle ilgili yürek burkan detay: Zeynep hemşireden o teröristlere tokat gibi 'Vatana feda olsun' mesajı

Gara'da alçakça şehit edilen Uzman Çavuş Ümit Gıcır'ın sevgilisi Hemşire Zeynep Yılmaz, yaptığı açıklamalarla yürekleri dağladı. 5 yıl önce çalıştığı ambulansa pusu kurulduğunu ve 7 kurşunla yaralanarak 6 ay komada kaldığını söyleyen Yılmaz, aynı yıl sevgilisi Uzman Çavuş Ümit Gıcır'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını ve teröristlerin kendisine sosyal medya aracılığıyla ulaştığını belirtti. 'Sevgilin elimizde' mesajına 'Vatana feda olsun' cevabıyla direnen Yılmaz'ın sevgilisi Gıcır, Gara'da şehit düşen 13 kişiden birisiydi.

ÖNCE ZEYNEP HEMŞİREYE, ARDINDAN SEVGİLİSİNE PUSU KURDULAR

26 yaşındaki hemşire Zeynep Yılmaz, Mardin'in Nusaybin ilçesinde görev yaptığı sırada PKKlılar tarafından 112 Acil Servis Ambulansı'na kurulan pusuyla 7 kurşunla yaralandı. 6 ay komada kalan Yılmaz, tam iyileşmişken Hakkâri Çukurca'da görev yapan sevgilisi Uzman Çavuş Ümit Gıcır, 21 Eylül 2016'da PKKlı hainler tarafından kaçırıldı.

Sabah'ın haberine göre, kaçırılmadan önce son kez sevgilisi Zeynep hemşireyi arayarak 'Zeynep sadece beni dinle. Ne olursa olsun sen beni kabul eder misin? Elim, kolum olmasa beni kabul eder misin?' şeklinde sorular soran Gıcır'ın 'Ölmediğim sürece, sağ kaldığım sürece ben sana döneceğim. Ben şehit olursam bil ki seni çok seviyorum. Seninle olduğum sürede hiçbir şeyden pişman olmadım' ifadelerini kullandığını ve ardından silah sesi duyduğunu belirten Yılmaz, bir daha Gıcır'ın numarasına ulaşamadığını belirtti.

HAİNLER ÜMİT'İMİ ELİMDEN ALDI

5 yıl boyunca Sivas'tan dışarı çıkmadığını, Ümit gelirse kendisini bulamaz diye evini değiştirmediğini, 5 yıldır doyasıya yiyip içmediğini, uyumadığını, mutlu olmadığını anlatan Zeynep hemşire, "Çünkü Ümit oradaydı. Nasıl eğlenebilirim, nefes alabilirim. Her zaman gözüm dağlarda oldu. Nereye gitsem buralardan geçirirler mi diye çok düşündüm. Olur da tesadüfen karşıma çıkar dedim. Günlük 3 saat uyudum. 3 saatten fazlası senin neyine dedim. 'O orada uyuyor mu da, sen burada yatıyorsun' dedim. Her sabah kalktığımda fotoğrafına bakıp 'Günaydın aşkım' diyerek uyandım. Rüyalarımda gördüm. Hastanelerde gördüğüm uzun boylu arkadan çok benzettiğim askerlere koştum. Herkesi ona benzettim. 5 yıl boyunca yolunu gözledim. Hainler Ümit'imi elimden aldı" şeklinde konuştu.

HAİNLERE TOKAT GİBİ CEVAP

Ümit Gıcır kaçırıldıktan sonra sosyal medya üzerinden teröristlerin kendisine ulaştığını söyleyen Yılmaz, Rodi Dicle adlı kullanıcının, "Abla ismini buldum. Sizinle ilişkisi varmış. Şu videoyu buldum bir şeyler yapın" sözlerini içeren bir mesaj aldığını ve Gıcır'ın görüntüleriyle propaganda yapmaya çalıştıklarını ifade etti.

HDP'nin o dönem Diyarbakır milletvekili olan İdris Baluken'in de hemşire Zeynep Yılmaz'ı telefon ile aradığı ortaya çıktı. "Cumhurbaşkanı ve bakana iletin. Hava harekâtını bir hafta durdursunlar. Koridor açılsın" şeklinde isteklerde bulunan Baluken'in daha sonra "örgüt üyeliği ve propagandası"ndan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.

Malatya Adli Tıp Kurumu otopsi raporlarına göre Gara şehitlerinin 7.62x39 milimetre çapında kinetik enerjisi yüksek ateşli silahtan bitişik atışla vurulma sonucu hayatlarını kaybettikleri belirlendi.