Garabet ne demek, TDK'ya göre Garabet kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Garabet ne demek? Garabet TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi garabet kelimesi. Peki garabet ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre garabet nedir, garabet kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

GARABET NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Garabet kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Garabet kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre garabet kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yadırganacak yönü olma, gariplik, tuhaflık



GARABET CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bu kızda izahı güç bir garabet var.

