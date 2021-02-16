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  3. Gara'daki 13 şehidimizle ilgili skandala imza atmışlardı: Milli Savunma Bakanlığından ABD açıklaması

Gara'daki 13 şehidimizle ilgili skandala imza atmışlardı: Milli Savunma Bakanlığından ABD açıklaması

Gara'da 13 Türk vatandaşının adice katledilmesinin ardından skandal açıklamalara imza atarak tepki toplayan ABD, Dışişleri Bakanlığınca yeni açıklamada bulunarak hain saldırının terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirildiğinin kabul edildiğini belirtti.

Gara'daki 13 şehidimizle ilgili skandala imza atmışlardı: Milli Savunma Bakanlığından ABD açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı yetkililerinin yaptığı açıklamada, ABD Büyükelçisinin Gara'da şehit edilen 13 sivil vatandaşımız için taziyelerini sunmasının ardından ABD'nin, katliamdan terör örgütü  PKK'yı sorumlu tuttuğunun teyit edildiğini bildirdi. 

Yapılan yazılı açıklamayla verilen haberde, ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile 15 Şubat akşamında görüşüldüğü ve bu görüşme esnasında Satterfield'in taziyelerini sunduğu belirtildi. Büyükelçinin ifadeleriyle birlikte ABD'nin alçak saldırıdan, terör örgütü PKK'yı sorumlu tuttuğu da teyit edilmiş oldu. 

 

 

ABD'NİN İLK AÇIKLAMASI

Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşının katlaedilmesinin ardından ABD Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, "Türk vatandaşlarının terör örgütü PKK'nın elinde öldüğü haberleri doğruysa bu eylemi en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadeleri kullanılmış ve bu ifadeler yoğun tepkilere neden olmuştu. Açıklamanın ardından ABD Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına bizzat çağrılmış ve konuya ilişkin açıklama istenmişti. 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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